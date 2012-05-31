Титул самой сильной женщины в мире носит екатеринбурженка

На Чемпионате мира по жиму лёжа, который прошел в Чехии с 20 по 26 мая, она получила золотую медаль. Личный рекорд спортсменки – 160 килограммов. По данным управления, полученная награда – девятая золотая медаль Юлии на международных соревнованиях.

После предстоящей защиты диплома девушка начнет готовиться к Чемпионату мира по пауэрлифтингу, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико. Там Юлия Медведева поборется за право предоставлять свою страну на Всемирных играх 2013 года.