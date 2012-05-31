Титул самой сильной женщины в мире носит екатеринбурженка
31 мая 2012, 16:32Спорт
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Студентка Горного университета Юлия Медведева во второй раз подтвердила титул самой сильной девушки мира, рассказали в информационном управлении университета.
На Чемпионате мира по жиму лёжа, который прошел в Чехии с 20 по 26 мая, она получила золотую медаль. Личный рекорд спортсменки – 160 килограммов. По данным управления, полученная награда – девятая золотая медаль Юлии на международных соревнованиях.
После предстоящей защиты диплома девушка начнет готовиться к Чемпионату мира по пауэрлифтингу, который состоится в ноябре в Пуэрто-Рико. Там Юлия Медведева поборется за право предоставлять свою страну на Всемирных играх 2013 года.
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