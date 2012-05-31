Завтра состоится футбольные матчи между воспитанниками двух детских домов Нижнего Тагила
31 мая 2012, 13:41Спорт
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
1 июня планируется проведение футбольного турнира между детскими домами №1 и №4 Нижнего Тагила.
В программе – игры в футбол между ребятами одного возраста. Помимо этого, будут проведены детские спортивные конкурсы, а также вручение подарков за победу. Веселить детей будут ростовые куклы, рассказывает организатор события, участник инициативной группы молодежи Ольга Перегуд.
Праздник будет проходить на полях детского дома№1, расположенного на улице Красногвардейской. Начало в 17:00.
Отметим, мероприятие проводится с подачи Центрального нижнетагильского отделения комсомола, и на пожертвования коммунистов и сторонников КПРФ города Нижнего Тагила.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей