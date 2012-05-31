Завтра состоится футбольные матчи между воспитанниками двух детских домов Нижнего Тагила

В программе – игры в футбол между ребятами одного возраста. Помимо этого, будут проведены детские спортивные конкурсы, а также вручение подарков за победу. Веселить детей будут ростовые куклы, рассказывает организатор события, участник инициативной группы молодежи Ольга Перегуд.