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Совет директоров нижнетагильского «Уралвагонзавода» одобрил финансирование хоккейного клуба «Спутник»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совет директоров нижнетагильского «Уралвагонзавода» одобрил финансирование хоккейного клуба «Спутник»

31 мая 2017, 08:45Спорт
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