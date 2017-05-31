Совет директоров нижнетагильского «Уралвагонзавода» одобрил финансирование хоккейного клуба «Спутник»

Так, команда «Спутник» вновь будет сражаться за первое место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ, а команда «Юниор-Спутник» будет выступать в первенстве ВХЛ.

Гендиректор УВЗ Александр Потапов отметил, что в этом году будет уделяться особое внимание СДЮСШОР Спутник. Воспитанники спортивной школы, по его мнению, станут резервом для продолжения традиций Спутника и формирования команд.

Хоккеисты продолжат славные традиции тагильской школы хоккея, воспитавшей таких прославленных спортсменов, как чемпион мира и Европы, Олимпийский чемпион Сергей Шепелев, чемпион СССР Владимир Зубрильчев, чемпион мира Александр Радулов и многих других заявил Потапов.