Вальдес возглавил клуб четвертого по силе чемпионата Испании

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Бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес назначен на пост главного тренера ФК «Орта».
Как сообщает «Советский спорт», Вальдес впервые в своей карьере возглавил взрослую команду, ранее До этого 38-летний тренер работал в юношеской команде «Барселоны» (U19).
Отмечается, что наивысшее достижением «Орты» с момента основания в 1922 году было выступление в третьем по силе испанском дивизионе.
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