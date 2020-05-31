Вальдес возглавил клуб четвертого по силе чемпионата Испании

Как сообщает «Советский спорт» , Вальдес впервые в своей карьере возглавил взрослую команду, ранее До этого 38-летний тренер работал в юношеской команде «Барселоны» (U19).

Отмечается, что наивысшее достижением «Орты» с момента основания в 1922 году было выступление в третьем по силе испанском дивизионе.