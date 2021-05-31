Юные тагильчане заняли 4-е место в финале Первенства России по баскетболу

В финале тагильчане выиграли у комад СШОР «Купчинский олимп» из Санкт-Петербурга со счетом 49:35 и «Спарта» из подмосковья со счетом 63:50. В результате спортсмены вышли в четверку сильнейших команд России, уступив в борьбе за третье место московской команде ЦСКА со счетом 68:61.