Юные тагильчане заняли 4-е место в финале Первенства России по баскетболу

Юные тагильчане заняли 4-е место в финале Первенства России по баскетболу
Юные тагильчане заняли 4-е место в финале Первенства России по баскетболу
Сегодня, 20:12СпортФото: МБУ СШ "Старый Соболь"
Тагильские спортсмены из СШ «Старый соболь» заняли 4-е место в финале среди Первенства России среди команд юношей 2008 года рождения.

Тагильская команда попала в топ-16 сильнейших команд России этого возраста. При этом спортсменам для участия в финале пришлось пройти трехраундовый отбор, сообщает администрация МБУ «СШ «Старый соболь».

Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу, тагильчане не приняли участие в Первенстве УрФО, но команда была допущена к играм полуфинала и одержала 10 побед в 10 матчах. Тренером юношей является Нина Долматова.

В финале тагильчане выиграли у комад СШОР «Купчинский олимп» из Санкт-Петербурга со счетом 49:35 и «Спарта» из подмосковья со счетом 63:50. В результате спортсмены вышли в четверку сильнейших команд России, уступив в борьбе за третье место московской команде ЦСКА со счетом 68:61.

В спортшколе отдельно отметили особые заслуги лидеров: Семёна Ананьина, Даниила Апполонова, Никиты Шулаева, Тимофея Александрова и Кирилла Леонова.

Фото:МБУ СШ "Старый Соболь"

Напомним, в конце апреля воспитанница «Старого соболя» Прасковья Безуглая стала победительницей первенстве России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения в составе московской команды.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
спортбаскетболпервенство РоссииСтарый СобольНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы