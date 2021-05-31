Юные тагильчане заняли 4-е место в финале Первенства России по баскетболу

Тагильская команда попала в топ-16 сильнейших команд России этого возраста. При этом спортсменам для участия в финале пришлось пройти трехраундовый отбор, сообщает администрация МБУ «СШ «Старый соболь».
Отмечается, что из-за ограничений по коронавирусу, тагильчане не приняли участие в Первенстве УрФО, но команда была допущена к играм полуфинала и одержала 10 побед в 10 матчах. Тренером юношей является Нина Долматова.
В финале тагильчане выиграли у комад СШОР «Купчинский олимп» из Санкт-Петербурга со счетом 49:35 и «Спарта» из подмосковья со счетом 63:50. В результате спортсмены вышли в четверку сильнейших команд России, уступив в борьбе за третье место московской команде ЦСКА со счетом 68:61.
В спортшколе отдельно отметили особые заслуги лидеров: Семёна Ананьина, Даниила Апполонова, Никиты Шулаева, Тимофея Александрова и Кирилла Леонова.
Напомним, в конце апреля воспитанница «Старого соболя» Прасковья Безуглая стала победительницей первенстве России по баскетболу среди девушек 2006 года рождения в составе московской команды.