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Екатеринбург претендует на проведение Универсиады в 2023 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Екатеринбург претендует на проведение Универсиады в 2023 году

Сегодня, 06:30Спорт
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