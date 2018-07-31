Екатеринбург претендует на проведение Универсиады в 2023 году

О том, что от столицы Урала поступила заявка, сообщили в городской администрации.

Была подана заявка на проведение летней Универсиады. Это будет хорошим подарком городу к 300-летнему юбилею. У Екатеринбурга есть большие шансы провести на своей территории знаковое спортивное мероприятие,отметил пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Карманов пояснил, что Екатеринбург уже имеет опыт проведения крупных международных соревнований: не так давно в столице Урала завершились матчи в рамках ЧМ-2018. В городской мэрии поддерживают заявку. Также там уверены, что Екатеринбург достоин не только проведения Универсиады, но и ЭКСПО-2025.