Тагильские полицейские приняли участие в областных соревнованиях по биатлону

Более 100 сотрудников МВД со Свердловской области приняли участие в служебных соревнованиях по летнему биатлону.
На территории демонстрационно-выставочного центра института испытаний металлов по асфальтированным трассам для бега прошли соревнования по летнему служебному биатлону среди сотрудников МВД Свердловской области, в которых приняли участие более 100 полицейских со всего региона.
Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров открыл торжественную часть состязаний и пожелал полицейским «упорной борьбы».
Участникам соревнований предстоял кросс с двумя огневыми рубежами по стрельбе из пистолета Макарова.
Женщины должны были пробежать дистанцию в полтора километра с двумя огневыми рубежами, совершая пять скоростных выстрелов по чёрной безгабаритной мишени из пистолета Макарова после каждого километра. Сотрудница ППСП ММУ МВД России «Нижнетагильское» Любовь Новгородцева заняла второе место в личном первенстве.
Мужчины соревновались на дистанции в три километра в трех возрастных категориях. Первое место в категории «до 35 лет» занял Виталий Невьянцев из Асбеста, первым в категории «35-39 лет» стал Сергей Мазуренко (Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области), в категории «старше 40 лет» — Александр Коротаев из Каменск-Уральского.
Команда МУ МВД России «Нижнетагильское» заняла третье место в командном первенстве первой группы, первыми стали МО МВД России «Каменск-Уральский». Среди команд второй группы первое место заняла команда ОМВД России по Богдановичскому району.
По результатам соревнования будет сформирована команда Главного управления МВД России по Свердловской области, которая в августе примет участие в чемпионате МВД России во Владимире.
Главный судья первенства Олег Мазеин отметил высокий уровень огневой и кроссовой подготовки служащих МВД Свердловской области.