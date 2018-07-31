Тагильские полицейские приняли участие в областных соревнованиях по биатлону

На территории демонстрационно-выставочного центра института испытаний металлов по асфальтированным трассам для бега прошли соревнования по летнему служебному биатлону среди сотрудников МВД Свердловской области, в которых приняли участие более 100 полицейских со всего региона.

Начальник Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров открыл торжественную часть состязаний и пожелал полицейским «упорной борьбы».

Участникам соревнований предстоял кросс с двумя огневыми рубежами по стрельбе из пистолета Макарова.

Женщины должны были пробежать дистанцию в полтора километра с двумя огневыми рубежами, совершая пять скоростных выстрелов по чёрной безгабаритной мишени из пистолета Макарова после каждого километра. Сотрудница ППСП ММУ МВД России «Нижнетагильское» Любовь Новгородцева заняла второе место в личном первенстве.

Мужчины соревновались на дистанции в три километра в трех возрастных категориях. Первое место в категории «до 35 лет» занял Виталий Невьянцев из Асбеста, первым в категории «35-39 лет» стал Сергей Мазуренко (Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по Свердловской области), в категории «старше 40 лет» — Александр Коротаев из Каменск-Уральского.

Команда МУ МВД России «Нижнетагильское» заняла третье место в командном первенстве первой группы, первыми стали МО МВД России «Каменск-Уральский». Среди команд второй группы первое место заняла команда ОМВД России по Богдановичскому району.

По результатам соревнования будет сформирована команда Главного управления МВД России по Свердловской области, которая в августе примет участие в чемпионате МВД России во Владимире.