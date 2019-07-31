В 2021 году Нижний Тагил примет ветеранский Чемпионат мира по прыжкам с трамплина

Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Владимир Славский, курирующий ветеранское движение по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в России рассказал, что новость о проведении чемпионата в Нижнем Тагиле его очень обрадовала.

Ветеранское движение в России растет, в наши ряды вливаются все новые члены, фанаты этого вида спорта. Это показали соревнования Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, которые проходили в марте 2019 года в г. Нижний Тагил. Многие наши мастера не имеют возможности выехать и показать свое мастерство на международных соревнованиях, проводимых, за рубежом и мечтают о домашнем чемпионате,говорит Владимир Славский.