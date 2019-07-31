В 2021 году Нижний Тагил примет ветеранский Чемпионат мира по прыжкам с трамплина
Правительство Свердловской области согласовало проведение чемпионата мира среди ветеранов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборью. Чемпионат состоится в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе «Аист» в 2021 году.
Вице-президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Владимир Славский, курирующий ветеранское движение по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью в России рассказал, что новость о проведении чемпионата в Нижнем Тагиле его очень обрадовала.
Ветеранское движение в России растет, в наши ряды вливаются все новые члены, фанаты этого вида спорта. Это показали соревнования Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, которые проходили в марте 2019 года в г. Нижний Тагил. Многие наши мастера не имеют возможности выехать и показать свое мастерство на международных соревнованиях, проводимых, за рубежом и мечтают о домашнем чемпионате,говорит Владимир Славский.
В 2013 году Чемпионат мира среди мастеров IMC проводился в России в городе Чайковском. Россию тогда представляло более 130 человек. Как говорят участники, соревнования прошли на высоком организационном уровне, а спортсмены многих стран остались в восторге от проведения и комплекса трамплинов.