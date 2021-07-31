На Олимпиаде в Токио сборная России выиграла золотую медаль в фехтовании

Российские саблистки стали олимпийскими чемпионками в командном турнире. Они принесли сборной России уже одиннадцатую золотую медаль на Олимпийских играх в Японии.

Наши фехтовальщицы одержали победу над национальной командой Франции. Противостояние завершилось с общим счётом 45:41. В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина. В настоящее время сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. Спортсмены завоевали 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград. Об этом сообщает Олимпийский комитет России. Напомним, что пловец Евгений Рылов победил на дистанции 200 метров на спине, завоевав для России девятую золотую медаль летних Олимпийских Игр в Токио. В общей сложности у сборной РФ уже тридцать наград. Девятую золотую олимпийскую медаль сборной России принес пловец Евгений Рылов

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