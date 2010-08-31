Кузнецов и Ларионов стали 5-тикратными чемпионами России, несмотря на скандал

На финише первой попытки командной гонки судья услышал от спортсменов нецензурную фразу. Тренеру тагильчан Ольге Гвоздевой стоило больших усилий оспорить предъявленную дисквалификацию. По ее мнению, такое наказание для ребят было бы просто несоразмерным провинности. Спортсмены «никого не оскорбляли и не нарушили ход соревнований», считает тренер.

Заседание комиссии, рассматривающей конфликт, длилось два дня. В результате за сильнейшей лодкой страны оставлен титул чемпионов в личном зачете.

Таким образом, Кузнецов и Ларионов стали пятикратными чемпионами России. В командной гонке тагильчане заняли второе место. Кроме Кузнецова и Ларионова в Окуловке блеснули и тагильские юниоры. Евгений Доронин стал третьим в личной гонке. А Никита Губенко и Александр Шмаков по результатам стартов вошли в юношескую сборную России по гребному слалому