Тагильских гребцов-каноистов дисквалифицировали за мат
31 августа 2010, 11:58СпортОльга
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На чемпионате России по гребному слалому призеры Олимпиады 2008 года Михаил Кузнецов и Дмитрий Ларионов были дисквалифицированы за неспортивное поведение.
Несколько последних лет тагильские спортсмены выигрывали абсолютно все состязания российского уровня. На нынешнем первенстве в личных соревнованиях они легко и с большим преимуществом опередили всех конкурентов. Но в командных гонках выступить не успели - решением президиума Федерации гребного слалома России их дисквалифицировали за ненормативную лексику, сообщает "УралИнформБюро".
"Ларионов и Кузнецов - лучшие гребцы-каноисты России. Поэтому они должны подавать пример остальным. С ненормативной лексикой мы стараемся бороться жестко - спортсмены были лишены медалей", - пояснили в Федерации.
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