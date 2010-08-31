Тагильских гребцов-каноистов дисквалифицировали за мат

Несколько последних лет тагильские спортсмены выигрывали абсолютно все состязания российского уровня. На нынешнем первенстве в личных соревнованиях они легко и с большим преимуществом опередили всех конкурентов. Но в командных гонках выступить не успели - решением президиума Федерации гребного слалома России их дисквалифицировали за ненормативную лексику, сообщает "УралИнформБюро".