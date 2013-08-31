Знай наших! Хоккейный клуб «Спутник» - любимцы Нижнего Тагила!

В регулярном чемпионате «Спутник» забрался на шестое место, а в розыгрыше «Братины» едва не докатился до медалей первенства Высшей хоккейной лиги. В первом раунде команда Алексея Фетисова благополучно преодолела за четыре матча барьер в лице балашихинского «Динамо».

В четвертьфинале на сцене ВХЛ актёры первого плана, «Спутник» и «Буран», сыграли эпическую драму. Для одного постановка завершилась медальным хеппи-эндом, для другого, к которому термин «проигравший» ну никак не применим, — криками «браво» и продолжительными аплодисментами не только от тагильской публики.

Фотографии из группы ХК «Спутник». Автор - Иван Смагин

Но, вопреки общественному мнению в серии рулил вовсе не Тагил, а Воронеж, ведя в противостоянии до четырёх побед со счётом 3:1. «Спутник», опустившись на грешную землю со словом «приехали», собрался да и спас серию и привёз седьмой матч домой. Там-то, в Нижнем Тагиле, драма и разыгралась. Хозяева уступали и 0:2, и 2:3, но перевели игру в овертайм, где пропустили решающий гол всего четвертьфинала, оставшись без медалей. А тагильские аптеки 28 марта 2013 года остались без сердечных капель, зато новый «Спутник» остался в сердцах болельщиков-пациентов навсегда.

Прошедший сезон был успешным. Мы немного не дотянули для слова «очень» успешным. Не хватило буквально одной шайбы в другую сторону. На последней игре мы увидели настоящее отношение к команде. Хоть ребята и проиграли, но зрители кричали лучшие слова. Всех игроков ждали у выхода, жали руки и благодарили за отличный сезон. Зрители остались очень довольны играми сезона подводил итоги председатель правления СК «Спутник» Александр Смелик.

Фотографии из группы ХК «Спутник». Автор - Иван Смагин

Конечно, осадок от овертайма седьмого матча плей-офф остался. Были у нас все шансы, чтобы сыграть ещё лучше, побороться за медали. Если бы мы прошли «Буран», у нас было бы второе место – серебряные медали чемпионата ВХЛ. Этого не случилось. С этим сейчас живём и думаем о предстоящем чемпионате. Мы получили громадный опыт игры в плей-офф, чего не было раньше вторил руководителю главный тренер «Спутника» Алексей Фетисов.

Чего же ждать тагильскому болельщику в сезоне-2013/14? Ведь он наверняка после случившегося в прошлом чемпионате грезит медалями. Продолжит ли «Спутник» поступательное движение наверх? Почему нет: костяк хоккеистов сохранен, ситуация в клубе стабильная, перспективный тренерский штаб тоже на месте.

Потери «Спутника» по сравнению с сезоном-2012/13 невелики. Потери есть, куда ж без них, но не судьбоносные. Приобретения у клуба куда более сильные. В Нижний Тагил приехала великолепная четвёрка из Орска. Отныне игроки «Спутника» — опытнейшие вратарь Константин Чащухин и троица нападающих воспитанников челябинского хоккея Евгений Александров, Игорь Камаев, Владимир Воронцов. Как говаривал в межсезонье председатель правления «Спутника» Александр Смелик, «постараемся усилиться и побороться за медали чемпионата, тем более что в этом сезоне у нас появился опыт борьбы в плей-офф»

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Игроки ХК «Спутник» впервые собрались после отпуска 8 июля. Два дня на медицинское обследование, и с 10-го числа команда приступила к привычным для себя учебно-тренировочным сборам.

«Первые занятия носили втягивающий характер: тестирование, восстановление, — раскрывал карты Алексей Фетисов. — С 15 июля мы уже встали на лёд. Первые две недели, по 22 июля, мы работали дома. А с 22 июля по 3 августа провели предсезонный сбор в Новоуральске. К тренировкам «Спутника» привлечена большая группа местных воспитанников плюс хоккеисты на просмотровых контрактах. Любопытна фигура «просмотровщика» Пауля Манушина. Это финский нападающий, имеющий российские корни. Пройдя школу известного клуба «Йоккери», он поиграл в менее заметных коллективах из Страны Суоми. Манушин получал приглашение от нижнекамского «Нефтехимика», но, несмотря на забитый гол на предсезонке, из КХЛ финн попал в заявку ХК «Рязань», отметился также в «Кристалле» и ХК «Саров».

27 июля на первый предсезонный матч с тюменским «Рубином» собралось больше тысячи обожателей «Спутника». Состав у тагильчан был экспериментальный: молодёжь, игроки на просмотре. Хозяева проиграли 2:4, но не отчаялись.

Сейчас самый тяжёлый период. Это двухразовые тренировки — 2 часа утренняя, 3 часа вечерняя. То есть 4 часа перерыв, и это каждодневная работа. Это не просто «вышли в футбол поиграли», а именно железо, ускорение, штанги и постоянный бег, постоянное напряжение. Представляете? Под такой нагрузкой ребята выходят и играют. Но это обычная практика, ничего страшного нет. Так все работают. Сейчас огрехи технические – техника вернётся, как только снизятся нагрузки прокомментировал матч с «Рубином» Алексей Фетисов.

Техника неожиданно вернулась через несколько дней. По пути в Ижевск на турнир памяти Василия Тарасова «Спутник» в Курганово обставил не кого-нибудь, а команду КХЛ «Автомобилист» из Екатеринбурга со счётом 3:1.

Турнир в Ижевске в плане итогового результата у «Спутника» не сложился — команда стала последней. С другой стороны, Тагил победил в двух матчах, в двух проиграл, причём один раз по буллитам.