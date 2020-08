Боец из Кемеровской области выступает в средней весовой категории.

Российский боец UFC Роман Копылов узнал, кто станет его следующим соперником. 3 октября на турнире серии UFC Fight Night Копылов сразится с британцем Томом Бризом, сообщает «Советский спорт». Роман дебютировал в UFC 9 ноября прошлого года, уступив американцу Карлу Роберсону. Это было его первое поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Ранее Копылов одержал восемь побед.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter