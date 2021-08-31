Спорсмен без рук и ног из Екатеринбурга завоевал второе «золото» на Паралимпиаде

Спортсмен из Екатеринбурга без рук и ног Михаил Асташов стал двукратным парлимпийским чемпионом, завоевав вторую золотую медаль в шоссейной гонке с раздельным стартом. Соревнование прошло 30 августа в Токио.

Михаил Асташов выступает в классе С1. Туда включают спортсменов, имеющих ограниченные возможности верхних и нижних конечностей и наиболее тяжелые неврологические нарушения. Россиянин за 25 минуты 53,37 секунды проехал дистанцию в 16 километров, пишет Е1. Напомним, первую золотую медаль на Паралимпиаде Михаил Асташов получил в гонке преследования на дистанции в 3 тысячи метров. Команда из России находится на данный момент на третьем месте в медальном зачете на Паралимпиаде в Токио. Она уже получила 20 золотых, 11 серебряных и 31 бронзовую награду. Россиянин Асташов выиграл золотую медаль на Паралимпиаде в Токио

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter