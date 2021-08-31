Сульшер: Переход Роналду в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует уникальность клуба

«Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит удивлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальность клуба, и я абсолютно рад, что он возвращается домой, туда, где все началось», приводит слова Сульшера "Совесткий спорт".