Сульшер: Переход Роналду в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует уникальность клуба

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после перехода в команду из туринского «Ювентуса» форварда Криштиану Роналду.
«Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит удивлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальность клуба, и я абсолютно рад, что он возвращается домой, туда, где все началось», приводит слова Сульшера "Совесткий спорт".
Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» раскрыла, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.
Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.