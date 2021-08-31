Сульшер: Переход Роналду в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует уникальность клуба

Сульшер: Переход Роналду в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует уникальность клуба
Сульшер: Переход Роналду в "Манчестер Юнайтед" демонстрирует уникальность клуба
Сегодня, 00:52СпортФото: pxhere.com
Португалец подписал двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер дал комментарий после перехода в команду из туринского «Ювентуса» форварда Криштиану Роналду.

«Он не только великолепный игрок, но и великий человек. Чтобы иметь желание и способность играть на высшем уровне в течение такого длительного периода, нужен особенный человек. Я не сомневаюсь, что он продолжит удивлять всех нас, и его опыт будет очень важен для молодых игроков в команде. Возвращение Роналду демонстрирует уникальность клуба, и я абсолютно рад, что он возвращается домой, туда, где все началось», приводит слова Сульшера "Совесткий спорт".

Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» раскрыла, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.

Напомним, Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы