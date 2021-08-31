Тагильские спортсмены вошли в сборную России по гребному слалому

На проходящем с 27 августа 2021 года по 1 сентября 2021 года чемпионате России по гребному слалому, представители Нижнего Тагила 5 раз поднимались на пьедестал почета.
Дмитрий Храмцов в гонке на каноэ стал золотым призером чемпионата, а Александру Харламцеву в этой же дисциплине досталась бронзовая медаль.
В дисциплине на байдарке представитель Нижнего Тагила Никита Губенко также не остался без медали и принес своей команде бронзу. Все три тагильчанина по итогам выступлений уже получили приглашения в состав сборной России: теперь они будут бороться за медали на предстоящем мировом первенстве.
Павел Беляев не оставил шансов соперникам в заезде на байдарке среди участников, не старше 17 лет, завоевав чемпионское золото. Командное соревнование на байдарке принесло бронзовую медаль Никите Губенко, Дмитрию Лобасову и Владимиру Камешкову.