Тагильские спортсмены вошли в сборную России по гребному слалому

Тагильские спортсмены вошли в сборную России по гребному слалому
Тагильские спортсмены вошли в сборную России по гребному слалому
Сегодня, 16:30СпортФото: СШОР «Уралец»Нижний Тагил
Трое воспитанников тагильской СШОР «Уралец» вошли в сборную команду России по гребному слалому.

На проходящем с 27 августа 2021 года по 1 сентября 2021 года чемпионате России по гребному слалому, представители Нижнего Тагила 5 раз поднимались на пьедестал почета.

Дмитрий Храмцов в гонке на каноэ стал золотым призером чемпионата, а Александру Харламцеву в этой же дисциплине досталась бронзовая медаль.

В дисциплине на байдарке представитель Нижнего Тагила Никита Губенко также не остался без медали и принес своей команде бронзу. Все три тагильчанина по итогам выступлений уже получили приглашения в состав сборной России: теперь они будут бороться за медали на предстоящем мировом первенстве.

Павел Беляев не оставил шансов соперникам в заезде на байдарке среди участников, не старше 17 лет, завоевав чемпионское золото. Командное соревнование на байдарке принесло бронзовую медаль Никите Губенко, Дмитрию Лобасову и Владимиру Камешкову.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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