Тагильские спортсмены вошли в сборную России по гребному слалому

В дисциплине на байдарке представитель Нижнего Тагила Никита Губенко также не остался без медали и принес своей команде бронзу. Все три тагильчанина по итогам выступлений уже получили приглашения в состав сборной России: теперь они будут бороться за медали на предстоящем мировом первенстве.