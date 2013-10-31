Велопробег «Добрый велик», прошедший в Нижнем Тагиле, раздает подарки! (ФОТО)

Напомним, за каждого приехавшего участника организаторы вносили 25 рублей в благотворительный фонд. Кроме того, все желающие могли сами пополнить копилку для спортивной школы, где занимаются детки с ограниченными возможностями здоровья – «Центр адаптивного спорта».

Так, сегодня стало известно, что всё получилось! На собранные деньги организаторы приобрели комплект игры в Бочче. За интересным названием данной спортивной игры скрывается подобие боулинга, бильярда и керлинга – игра на точность. Кстати, она входит в программу Параолимпийских игр.

Вчера вручили детям подарок. Сыграли товарищеский матч. Дети в восторге. Улыбки до ушей. Эмоций масса. Ещё раз, хотелось бы выразить всем участникам велопробега огромную благодарность и сказать большое человеческое: «Спасибо». В первую очередь - от детей. Поверьте, мы все вместе сделали большое, важное и доброе дело. Надеюсь, ещё сделаем не одно! – рассказывает Дмитрий, один из организаторов.

Фотографии из группы «Добрый Велик»