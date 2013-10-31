Велопробег «Добрый велик», прошедший в Нижнем Тагиле, раздает подарки! (ФОТО)
В самом конце лета, 31 августа, на улицах Нижнего Тагила состоялось замечательное мероприятие под названием «Добрый велик». Это благотворительный велопробег, организованный магазином «Манарага».
Напомним, за каждого приехавшего участника организаторы вносили 25 рублей в благотворительный фонд. Кроме того, все желающие могли сами пополнить копилку для спортивной школы, где занимаются детки с ограниченными возможностями здоровья – «Центр адаптивного спорта».
Так, сегодня стало известно, что всё получилось! На собранные деньги организаторы приобрели комплект игры в Бочче. За интересным названием данной спортивной игры скрывается подобие боулинга, бильярда и керлинга – игра на точность. Кстати, она входит в программу Параолимпийских игр.
Вчера вручили детям подарок. Сыграли товарищеский матч. Дети в восторге. Улыбки до ушей. Эмоций масса. Ещё раз, хотелось бы выразить всем участникам велопробега огромную благодарность и сказать большое человеческое: «Спасибо». В первую очередь - от детей. Поверьте, мы все вместе сделали большое, важное и доброе дело. Надеюсь, ещё сделаем не одно! – рассказывает Дмитрий, один из организаторов.
Фотографии из группы «Добрый Велик»
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