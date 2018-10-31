13 стран заявились на этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:08СпортФото: Юлия Степанова
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1 и 2 декабря в Нижнем Тагиле состоится этап Кубка мира по прыжкам с трамплина среди мужчин. Заявки на участие подали 13 стран.
Сюжеты: Нижний Тагил
Заявки на участие в соревнованиях подали 13 стран. Ожидается, что в Нижнем Тагиле соберутся сильнейшие спортсмены мира из Японии, Германии, России, Казахстана, Швейцарии, Норвегии, Австрии, Словении, Польши, Чехии, Италии, Финляндии и Болгарии.
В предстоящем зимнем сезоне в Нижнем Тагиле пройдут несколько крупных соревнований международного уровня. С 8 по 10 марта – финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин и женщин. 16 и 17 марта – финальный тур женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, пишет «Тагильский рабочий».
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