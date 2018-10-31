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Хоккейный корт у МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» в Нижнем Тагиле обустроят за 1,3 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ice hockey 659838 1920

Хоккейный корт у МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» в Нижнем Тагиле обустроят за 1,3 млн рублей

Сегодня, 12:45СпортЮлия СувороваФото: pixabay.com
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