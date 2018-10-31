Хоккейный корт у МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» в Нижнем Тагиле обустроят за 1,3 млн рублей

Новое оборудование появится у корта МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» на ГГМ. На работы выделено 1,3 млн рублей. Согласно техническому заданию, у корта появятся стеклопластиковые хоккейные борта с ограждением по всему периметру, крепление корта должно производится по типу «Стандарт», также будут установлены хоккейные ворота (2 шт), на летний период предусмотрена установка баскетбольных колец на стойках, также будут закуплены волейбольные стойки.