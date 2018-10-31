Хоккейный корт у МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» в Нижнем Тагиле обустроят за 1,3 млн рублей
1,3 млн рублей выделены на обустройство корта МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» на ГГМ в Нижнем Тагиле.
Новое оборудование появится у корта МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» на ГГМ. На работы выделено 1,3 млн рублей. Согласно техническому заданию, у корта появятся стеклопластиковые хоккейные борта с ограждением по всему периметру, крепление корта должно производится по типу «Стандарт», также будут установлены хоккейные ворота (2 шт), на летний период предусмотрена установка баскетбольных колец на стойках, также будут закуплены волейбольные стойки.
Для учреждения детско-юношеского спорта установка корта является приоритетным направлением.
В планах пока установка корта, каких-либо других модернизаций пока не планируется,пояснила редакции TagilCity.ru директор МБУ ДО ДЮЦ «Радуга» Татьяна Максименко.
Прием заявок по контракту продлится до 15 ноября, исполнитель станет известен 19 ноября. Заказчиком выступает администрация Нижнего тагила в лице МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».