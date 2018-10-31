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Тагильский хоккеист Никита Сошников вернулся в состав НХЛ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Chicago hockey nhl blackhawks united center 734993

Тагильский хоккеист Никита Сошников вернулся в состав НХЛ

Сегодня, 10:33СпортФото: maxpixel.net
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