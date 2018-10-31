Тагильский хоккеист Никита Сошников вернулся в состав НХЛ

Воспитанник школы хоккея в Нижнем Тагиле Никита Сошников после пяти игр за «Сан-Антонио» в АХЛ переведён в основной состав НХЛ. По результатам игры в АХЛ у спортсмена была одна заброшенная шайба и «минус 4».

После того, как во время тренировочного лагеря у хоккеиста появились симптомы сотрясения головного мозга в результате недолеченной травмы в «Торонто», спортсмен был зачислен в список «травмированных». Теперь Сошникову необходимо завоевать место в команде НХЛ, сообщает «Тагильский рабочий».