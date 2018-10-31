Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Weights weight lifting sports equipment sport kilo iron lead weight hard 516099.jpg%21d

Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике

Сегодня, 13:00СпортФото: pxhere.com
Читайте
также
Будни в Нижнем Тагиле: фотонатюрморты, ёлочные игрушки и пограничники
Дымят, как и дымили: курение в стационаре ДЦГБ Нижнего Тагила не прекратилось
Никому не нужно? Заброшенное здание полиции в Нижнем Тагиле привлекает маргиналов
Читайте также
Panasonic спас жизнь пожилому человеку
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина