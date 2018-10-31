Тагильский спортсмен примет участие в чемпионате мира по тяжелой атлетике
Сегодня, 13:00СпортФото: pxhere.com
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Егор Климонов из спортивного клуба «Спутник» выступит на чемпионате мира по тяжелой атлетике, который пройдет с 1 по 10 ноября в Ашхабаде.
Сюжеты: Нижний Тагил
В этом году Егор стал чемпионом России по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг и получил право на участие в первенстве мира.
Егор является воспитанником тренера Михаила Хомякова. Спортсмен уже становился призером чемпионата Европы, победителем первенства среди юниоров и обладателем золота на Всемирной универсиаде, пишет «Тагильский рабочий».
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