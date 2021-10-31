Бой за титул чемпиона UFC в Абу-Даби выиграл спортсмен из Екатеринбурга Петр Ян

Бой проходил в Абу-Даби. Выступающий за екатеринбургский клуб «Архангел Михаил» Петр Ян теперь может стать первоочередным претендентом на чемпионский пояс, сообщает Ура.ру.
На данный момент титул абсолютного чемпиона UFC в легчайшем весе принадлежит Алджамейну Стерлингу из США, который получил его текущей весной. Тогда действующим чемпионом Петр Ян в бое с американцев совершил запрещенный прием и был дисквалифицирован.
Напомним, в марте боец Петр Ян потерял две позиции в рейтинге UFC и оказался на 12 месте. Это произошло после поражения в поединке за чемпионство против Алджамейна Стерлинга.