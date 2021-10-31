Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию

Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию
Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию
Сегодня, 12:34СпортФото: pixabay
На втором этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию, который проходил в Ванкувере (Канада), победила 15-летняя Камила Валиева.

Спортсменка выиграла с двумя мировыми рекордами. Она получила наивысшее число баллов за прокат в произвольной программе и по сумме двух выступлений. За прокат «Болеро» Камиле присудили рекордные 180,89 балла. Это позволило набрать в сумме — 265,08 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал девушке, сообщает «КП-Екатеринбург».

Второе место заняла Елизавета Туктамышева с 232,88 балла, а третье — Алена Косторная, получившая за оба проката 214,54 балла.

Напомним, Майя Хромых из Нижнего Тагила завоевала второе место в короткой программе по фигурному катанию. Соревнования проходили в Будапеште.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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