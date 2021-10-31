Россиянка одержала победу на этапе мировой серии Гран-при по фигурному катанию

Спортсменка выиграла с двумя мировыми рекордами. Она получила наивысшее число баллов за прокат в произвольной программе и по сумме двух выступлений. За прокат «Болеро» Камиле присудили рекордные 180,89 балла. Это позволило набрать в сумме — 265,08 балла. Предыдущий рекорд также принадлежал девушке, сообщает «КП-Екатеринбург».
Второе место заняла Елизавета Туктамышева с 232,88 балла, а третье — Алена Косторная, получившая за оба проката 214,54 балла.
Напомним, Майя Хромых из Нижнего Тагила завоевала второе место в короткой программе по фигурному катанию. Соревнования проходили в Будапеште.