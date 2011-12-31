В 2011 году спортсмены Нижнего Тагила помогли России занять лидирующие позиции в мировом рейтинге

Неоспоримым лидером пятерки стала Михалина Лысова, которая завоевала сразу семь медалей на Чемпионате мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев, который прошел в Ханты-Мансийске в апреле. Эксперты называют такой результат сенсацией! Михалина, выступавшая в классе слабовидящих спортсменов, выиграла по два золота в лыжных гонках и биатлоне. Кроме того, на счету тагильчанки три серебряных награды.

Не менее весомый вклад в достижения российских спортсменов внесла легкоатлетка Мария Савинова, которая выступает за спортклуб «Спутник». После победы на чемпионате мира по легкой атлетике, международное спортивное сообщество признало Марию лучшей легкоатлеткой Европы.

В воде тагильские спортсмены чувствуют себя также уверено, как и на суше, подтверждая это результатами. Осенью стало известно, что тагильские каноисты Дмитрий Ларионов и Михаил Кузнецов получили именную олимпийскую лицензию на Олимпиаду 2012 года, которая пройдет в Лондоне. Такое решение было принято на всероссийском тренерском совете федерации гребного слалома. На предыдущей Олимпиаде 2008 года тагильчане завоевали бронзовые награды.

15 января Кузнецов и Ларионов отправятся в Австралию. Там слаломисты будут готовиться к Олимпиаде 2012 в Лондоне, лицензию на участие в которой тагильчане выиграли в октябре. Обычно тагильчане зимой тренируются в ЮАР. Но в этом году им выделили деньги на тренировку в Австралии, где готовятся к сезону сильнейшие команды мира. В Сиднее ребята будут заниматься на олимпийском канале. И там же успеют померяться силами со спортсменами из других стран в двух соревнованиях.