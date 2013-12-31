«На спортивной волне»: тагильчанка завоевала победу в фотоконкурсе (ФОТО)

25 участников из 25 городов Свердловской области предоставили свои работы для жюри. Номинации были самыми разнообразными: «Я люблю спорт», «Будущие чемпионы», «Эстафета Олимпийского огня», «Портрет спортсмена» (студийный) и «Зрители».

Из нашего города участвовало два фотографа – Юлия Федорова и Алексей Горшков. И в итоге Юлия заняла первое место в номинации «Будущие чемпионы» в категории «Любитель». Ее снимок (фото в анонсе) члены жюри признали лучшим.

Все победители и призеры получили заслуженные подарки на церемонии награждения, которая прошла накануне в здании Уральского государственного экономического университета.

Фотографии с официального сайта города

А на городском портале