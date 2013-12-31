«На спортивной волне»: тагильчанка завоевала победу в фотоконкурсе (ФОТО)
31 декабря 2013, 11:15Спорт
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Фотографы всей области накануне принимали участие в уникальном фотоконкурсе, который прошел в декабре и был посвящен Олимпийским играм. Кстати, организатором конкурса стало Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области.
25 участников из 25 городов Свердловской области предоставили свои работы для жюри. Номинации были самыми разнообразными: «Я люблю спорт», «Будущие чемпионы», «Эстафета Олимпийского огня», «Портрет спортсмена» (студийный) и «Зрители».
Из нашего города участвовало два фотографа – Юлия Федорова и Алексей Горшков. И в итоге Юлия заняла первое место в номинации «Будущие чемпионы» в категории «Любитель». Ее снимок (фото в анонсе) члены жюри признали лучшим.
Все победители и призеры получили заслуженные подарки на церемонии награждения, которая прошла накануне в здании Уральского государственного экономического университета.
Фотографии с официального сайта города
А на городском портале
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