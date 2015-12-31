По итогам года Нижний Тагил признан городом самых чутких тренеров и самых честных судей (ФОТО)

«Тагильский рабочий» сообщает о том, тагильчане Валерий Аравин, Виталий Беркман и Алексей Пешков были признаны лучшими детскими футбольными тренерами.

Награду молодые футбольные специалисты из Нижнего Тагила получили неспроста. Их юные воспитанники провели успешный футбольный сезон. Юноши СДЮСШОР «Спутник» 1998 г.р. под руководством Валерия Аравина стали победителями Первенства области.

Воспитанники Алексея Пешкова из СДЮСШОР «Уралец» 2002 г.р. завоевали Кубок области, а команда «Спутник-2004», руководимая Виталием Беркманом, благодаря успехам в областном чемпионате, представляла Нижний Тагил на международном детском турнире в Анапе.

В дополнение к тренерским наградам, высокое признание получил и футбольный арбитр из Нижнего Тагила. Максим Сутормин признан лучшим судьей.

TagilCity.ru будет с интересом следить за успехами юных уральских футболистов. Их спортивная судьба особенно интересна на фоне того, что качество игры их старших коллег вызывает много вопросов у российских болельщиков.

На фото слева направо: Максим Сутормин, Алексей Пешков, Валерий Аравин, Алексей Вершинин, Виталий Беркман. (из архива СДЮСШОР «Спутник»).