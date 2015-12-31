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По итогам года Нижний Тагил признан городом самых чутких тренеров и самых честных судей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По итогам года Нижний Тагил признан городом самых чутких тренеров и самых честных судей (ФОТО)

31 декабря 2015, 13:30СпортПавел Щербина
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