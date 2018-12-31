Тагильчанка из ВОИ победила во Всероссийском турнире по настольному теннису
Сегодня, 17:34СпортФото: пресс-служба ДРО ООО ВОИ Нижнего Тагила
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С 19 по 24 декабря в Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир «Кубок Петра I» по настольному теннису среди лиц с ПОДА. Тагильчанка Инна Кармаева победила в десятом наивысшем классе.
Сюжеты: Нижний Тагил
В двадцатом юбилейном турнире по настольному теннису среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата участвовали более 180 спортсменов из 37 регионов России. На всероссийские соревнования также приехали спортсмены из Молдавии и Литвы.
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Жительница Нижнего Тагила Инна Кармаева смогла одержать победу в десятом классе. Сама тагильчанка сказала, что с соперниками она неоднократно встречалась в рамках других соревнований, сообщает пресс-служба ДРО ООО «Всероссийское общество инвалидов».
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