Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

Сегодня, 11:55СпортPhoto: 1mediainvest.ru
Сборная России в овертайме со счетом 4:3 смогла обыграть Швецию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. Победную шайбу забросил хоккеист из Нижнего Тагила.

Спортсмен Семен Чистяков забросил шайбу в дополнительное время. За результативную передачу он получил один балл. Россия заняла первое место в группе B, имея суммарно восемь очков.

Швеция с семью очками оказалась на второй строчке. Команда нашей страны вышла в четвертьфинал турнира, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, накануне в матче чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Семен Чистяков сделал результативную передачу.Игра с Австрией завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России.

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