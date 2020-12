Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

Сборная России в овертайме со счетом 4:3 смогла обыграть Швецию в матче группового турнира молодежного чемпионата мира. Победную шайбу забросил хоккеист из Нижнего Тагила.

Спортсмен Семен Чистяков забросил шайбу в дополнительное время. За результативную передачу он получил один балл. Россия заняла первое место в группе B, имея суммарно восемь очков. Швеция с семью очками оказалась на второй строчке. Команда нашей страны вышла в четвертьфинал турнира, сообщает «Тагильский рабочий». Напомним, накануне в матче чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Семен Чистяков сделал результативную передачу.Игра с Австрией завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России. Тагильский хоккеист сделал результативную передачу в матче чемпионата мира

