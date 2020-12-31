Тагильчанин забросил победную шайбу в матче чемпионата мира со сборной Швеции

Спортсмен Семен Чистяков забросил шайбу в дополнительное время. За результативную передачу он получил один балл. Россия заняла первое место в группе B, имея суммарно восемь очков.
Швеция с семью очками оказалась на второй строчке. Команда нашей страны вышла в четвертьфинал турнира, сообщает «Тагильский рабочий».
Напомним, накануне в матче чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных Семен Чистяков сделал результативную передачу.Игра с Австрией завершилась со счетом 7:1 в пользу сборной России.