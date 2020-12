В Нижнем Тагиле состоялась лыжная гонка памяти С.Н. Хохлова. Данное мероприятие проводится каждый год в конце декабря.

Лыжники из Свердловской области соревновались на базе спорткомплекса «Аист» (гора Долгая). Призовые места получили восемь жителей Нижнего Тагила. Золото тагильчане завоевать не смогли ни в одной из категорий. Напомним, летающий лыжник из Нижнего Тагила Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира в Германии. Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии

Related news: Тагильчанин Илья Маньков выступит на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах в Германии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter