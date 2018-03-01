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Новости Нижнего Тагила

Членство Олимпийского комитета России официально восстановлено в МОК

1 марта 2018, 09:30Добавить новость
Россия,соревнования,спорт,МОК,допинг,Олимпиада 2018,Олимпиада 2014
Членство Олимпийского комитета России в Международном олимпийском комитете было восстановлено по решению комиссии МОК. Решение было официально озвучено после перепроверки проб на допинг российских спортсменов с Олимпиады в Сочи.

Комиссия прошла под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида. Эксперты МОК официально заявили, что результаты проб на допинг российских атлетов – отрицательные.

Специалисты собирали информацию также о государственном вмешательстве в систему по борьбе с допингом. Оба факта – допинг и влияние государства – подтверждены не были, передаёт издание «РИА Новости». Отметим, что власти Российской Федерации неоднократно опровергали данные обвинения.

На прошедшей в Пхенчхане Олимпиаде отстранённые российские атлеты выступали под флагом OAR – Olympic Athlet from Russia. Россияне в ходе состязаний завоевали два «золота», шесть серебряных медалей и девять бронзовых.

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