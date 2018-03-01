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Новости Нижнего Тагила

Международный этап Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 22 января

1 марта 2018, 22:05Добавить новость
город,Россия,соревнования,спорт,футбол,Чемпионат мира,ЧМ-2018,кубок,FIFA
Этап Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA прошёл половину своего пути. Легендарному трофею осталось посетить ещё 22 страны и 1 мая вернуться в Россию.

Этап Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 9 сентября 2017 года в России. Пределы Российской Федерации Кубок покинул 22 января 2018 года, положив тем самым начало международному этапу.

28 февраля турнирный маршрут приблизился к своему экватору – легендарный трофей побывал в Аммане, столице Иордании. Впереди 35 населенных пунктов в 22 странах мира, где предстоит создать праздничную атмосферу предвкушения мундиаля.


Возвращение в страну-хозяйку предстоящего футбольного первенства состоится 1 мая. В срок до 7 июня Кубок посетит ещё 9 городов – от Владивостока до Москвы, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщает издание «Советский спорт».

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