Международный этап Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 22 января

Этап Тура Кубка чемпионата мира по футболу FIFA стартовал 9 сентября 2017 года в России. Пределы Российской Федерации Кубок покинул 22 января 2018 года, положив тем самым начало международному этапу.



28 февраля турнирный маршрут приблизился к своему экватору – легендарный трофей побывал в Аммане, столице Иордании. Впереди 35 населенных пунктов в 22 странах мира, где предстоит создать праздничную атмосферу предвкушения мундиаля.



Возвращение в страну-хозяйку предстоящего футбольного первенства состоится 1 мая. В срок до 7 июня Кубок посетит ещё 9 городов – от Владивостока до Москвы, где 14 июня стартует чемпионат мира по футболу FIFA 2018, сообщает издание «Советский спорт».