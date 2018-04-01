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Новости Нижнего Тагила

Секция конькобежного спорта будет возрождена в Нижнем Тагиле

1 апреля 2018, 10:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,строительство,коньки,ДЮСШ,стадион Юность
На протяжении 25 лет конькобежный спорт в Нижнем Тагиле оказался забыт, несмотря на то, что город славился своими спортсменами. В скором времени секция конькобежного спорта будет возрождена.

Открытие конькобежного отделения в ДЮСШ «Юность» планируется в сентябре 2018 года.

На стадионе уже разметили круг величиной 400 метров для занятий и определились с кандидатурой тренера. Планируется, что хоккеисты с мячом и конькобежцы будут заниматься совместно, при этом, не мешая друг другу.


Также стало известно о планах строительства лыжероллерной трассы, сообщает «Тагильский рабочий».

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