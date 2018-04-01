Секция конькобежного спорта будет возрождена в Нижнем Тагиле

Открытие конькобежного отделения в ДЮСШ «Юность» планируется в сентябре 2018 года.



На стадионе уже разметили круг величиной 400 метров для занятий и определились с кандидатурой тренера. Планируется, что хоккеисты с мячом и конькобежцы будут заниматься совместно, при этом, не мешая друг другу.



Также стало известно о планах строительства лыжероллерной трассы, сообщает «Тагильский рабочий».