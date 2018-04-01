Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области

С 30 марта по 1 апреля в Нижнем Тагиле проходит Первенство Свердловской области по тяжёлой атлетике среди юниоров. В весовой категории 77 килограммов двое нижнетагильских спортсменов завоевали золотую и серебряную медали.



Семён Штанько в сумме двоеборья взял вес в 290 килограммов, что на 10 килограммов выше норматива мастера спорта России. Кирилл Пономарёв в этой же весовой категории взял 210 килограммов и выполнил нормативы 1-го спортивного разряда. Чемпиона и призёра подготовил один и тот же тренер – мастер спорта Михаил Андреевич Цепков.