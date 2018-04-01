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Новости Нижнего Тагила

Юные тяжелоатлеты из Нижнего Тагила стали лучшими на Первенстве Свердловской области

1 апреля 2018, 09:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,школьники,тяжелая атлетика
На прошедшем Первенстве Свердловской области среди юниоров по тяжелой атлетике «золото» и «серебро» досталось спортсменам из Нижнего Тагила. Ребята не только стали лучшими, но и установили персональные рекорды.

С 30 марта по 1 апреля в Нижнем Тагиле проходит Первенство Свердловской области по тяжёлой атлетике среди юниоров. В весовой категории 77 килограммов двое нижнетагильских спортсменов завоевали золотую и серебряную медали.

Семён Штанько в сумме двоеборья взял вес в 290 килограммов, что на 10 килограммов выше норматива мастера спорта России. Кирилл Пономарёв в этой же весовой категории взял 210 килограммов и выполнил нормативы 1-го спортивного разряда. Чемпиона и призёра подготовил один и тот же тренер – мастер спорта Михаил Андреевич Цепков.

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