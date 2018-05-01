Французский футболист Марсель Десайи гостит в Екатеринбурге (ФОТО)

В Екатеринбурге гостит французский футболист Марсель Десайи, чемпион мира и Европы по футболу. Атлет даже побывал на сборно-разборной трибуне Центрального стадиона.
Спортсмен признался, что в столице Урала чувствуется огромная энергия вокруг подготовки города к ЧМ-2018. Люди увлеклись футболом, уровень городской культуры возрос. Стадион Екатеринбурга готов к проведению матчей. В частности готовы трибуны, чьё качество на высшем уровне, сказал Десайи.
Известный футболист облачился в новую форму и вышел на поле вместе с волонтёрами, где понабивал матч.
Марсель Десайи находится в Екатеринбурге уже второй день. Ранее он принял участие в открытии Парка Футбола в Историческом сквере столицы Урала. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, рок-музыкант Александр Пантыкин и актёр из фильма «Такси» Сэми Насэри, передаёт «ЕТВ».
Фото: «ЕТВ»