Французский футболист Марсель Десайи гостит в Екатеринбурге (ФОТО)

Спортсмен признался, что в столице Урала чувствуется огромная энергия вокруг подготовки города к ЧМ-2018. Люди увлеклись футболом, уровень городской культуры возрос. Стадион Екатеринбурга готов к проведению матчей. В частности готовы трибуны, чьё качество на высшем уровне, сказал Десайи.



Известный футболист облачился в новую форму и вышел на поле вместе с волонтёрами, где понабивал матч.







Марсель Десайи находится в Екатеринбурге уже второй день. Ранее он принял участие в открытии Парка Футбола в Историческом сквере столицы Урала. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, рок-музыкант Александр Пантыкин и актёр из фильма «Такси» Сэми Насэри, передаёт «ЕТВ».



