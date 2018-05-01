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Новости Нижнего Тагила

Французский футболист Марсель Десайи гостит в Екатеринбурге (ФОТО)

1 мая 2018, 10:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,соревнования,спорт,футбол,ЧМ-2018
В Екатеринбурге гостит французский футболист Марсель Десайи, чемпион мира и Европы по футболу. Атлет даже побывал на сборно-разборной трибуне Центрального стадиона.

Спортсмен признался, что в столице Урала чувствуется огромная энергия вокруг подготовки города к ЧМ-2018. Люди увлеклись футболом, уровень городской культуры возрос. Стадион Екатеринбурга готов к проведению матчей. В частности готовы трибуны, чьё качество на высшем уровне, сказал Десайи.

Известный футболист облачился в новую форму и вышел на поле вместе с волонтёрами, где понабивал матч.

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Марсель Десайи находится в Екатеринбурге уже второй день. Ранее он принял участие в открытии Парка Футбола в Историческом сквере столицы Урала. Также на открытии присутствовал олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, рок-музыкант Александр Пантыкин и актёр из фильма «Такси» Сэми Насэри, передаёт «ЕТВ».

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Фото: «ЕТВ»
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