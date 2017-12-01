Трансляция этапов Кубка мира в Нижнем Тагиле начинается вечером 1 декабря (ФОТО)

Волонтёры продолжают встречать иностранных гостей – участников этапа Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Напомним, всего в состязании участвуют представители 18 стран мира.

Днём 30 декабря в Свердловскую область прибыли команды из США, Канады, Австрии, Польши, Словении. Их заселили в Park Inn. В гостинице «Аист» тем временем расположились организаторы и технические специалисты.



Обладательница самой большой квоты на соревнованиях – сборная России – также прибыла в Нижний Тагил. Честь страны будут защищать 9 российских летающих лыжников, среди которых тагильчанин Вадим Шишкин.



Расписание этапов Кубка мира в Нижнем Тагиле известно. На него могут повлиять лишь погодные условия. Билеты на соревнования стоят от 50 до 150 рублей.

У тех, кто не сможет лично присутствовать на состязаниях, есть возможность наблюдать событие по телевидению в режиме online.





Eurosport

1 декабря - 16:50. Квалификация. LIVE

2 декабря - 18:00. 1-й зачетный прыжок и финал. LIVE

3 декабря - 18:00. 1-й зачетный прыжок и финал.

Матч! Арена