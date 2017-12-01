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Новости Нижнего Тагила

Тренер сборной России по футболу считает любого соперника в ЧМ-2018 достойным

1 декабря 2017, 15:30Добавить новость
Россия,спорт,ЧМ-2018,сборная россии,футбол,Черчесов,тренер

1 декабря 2017 года состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу-2018. Станислав Черчесов готовит российскую сборную к главному турниру следующего года.

Главный тренер сборной России по футболу в интервью «Известиям» сообщил, что команда за время его работы пополнилась молодыми кадрами, каждый из которых был тщательно отобран специалистами. Также перед ЧМ-2018 у российской сборной  появилась новая спортивная форма, в ее выборе участвовал сам Черчесов. Новой базой для тренировок станет Новогорск, там уже занимается молодежная сборная страны.

Главный футбольный тренер не подтвердил информацию о переходах игроков сборной в новые клубы накануне мирового турнира. Станислав Черчесов выразил мнение, что способности футболиста не зависят от того, в каком клубе или стране он играет.

Тренер отказался прогнозировать результаты жеребьевки перед ЧМ-2018, но заверил, что от соперников, определившихся на турнире, будет зависеть и состав национальной сборной.

 
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