Тренер сборной России по футболу считает любого соперника в ЧМ-2018 достойным

1 декабря 2017 года состоится жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу-2018. Станислав Черчесов готовит российскую сборную к главному турниру следующего года.

Главный тренер сборной России по футболу в интервью «Известиям» сообщил, что команда за время его работы пополнилась молодыми кадрами, каждый из которых был тщательно отобран специалистами. Также перед ЧМ-2018 у российской сборной появилась новая спортивная форма, в ее выборе участвовал сам Черчесов. Новой базой для тренировок станет Новогорск, там уже занимается молодежная сборная страны.



Главный футбольный тренер не подтвердил информацию о переходах игроков сборной в новые клубы накануне мирового турнира. Станислав Черчесов выразил мнение, что способности футболиста не зависят от того, в каком клубе или стране он играет.



Тренер отказался прогнозировать результаты жеребьевки перед ЧМ-2018, но заверил, что от соперников, определившихся на турнире, будет зависеть и состав национальной сборной.