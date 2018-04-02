Летающий лыжник Денис Корнилов дважды стал чемпионом России в Нижнем Тагиле (ФОТО)

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Среди тагильчанок лучшие результаты показали Алина Бородина и Прокопьева Кристина. Они расположились на 11-м и 12-м местах соответственно. Летающий лыжник из Нижнего Тагила Михаил Пуртов на К-90 показал шестой результат.







1 апреля соревнования среди мужчин продолжились на большом трамплине К-120. Денис Корнилов подтвердил звание лучшего, обогнав по длине прыжка и итоговым очкам Алексея Ромашова из Санкт-Петербурга, а также ветерана сборной Дмитрия Васильева. Тагильчанин Михаил Пуртов стал 16-м, это лучший результат среди местных спортсменов.



2 апреля мужчины примут участие в командных соревнованиях на горе Долгая. Начало в 10:00.