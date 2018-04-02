Первый матч после реконструкции к ЧМ-2018 прошел на стадионе в Екатеринбурге

Реконструированный к ЧМ-2018 «Екатеринбург Арена» 1 апреля принял первый тестовый матч. В оргкомитете «Россия-2018» высоко оценили возможности стадиона.

1 апреля на реконструированном стадионе уральской столицы, где планируются игры ЧМ-2018, прошел первый тестовый матч. Местная команда «Урал» сыграла с «Рубином» из Казани на «Екатеринбург Арене»: игра завершилась со счетом 1:1.





Всего на стадион пришли около 18 000 болельщиков. Как пояснил гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, стадион оправдал ожидания. Загрузка и выгрузка трибун прошла оперативно, как и планировалось, само поле в процессе игры повреждений не получило.





В целом первый матч гендиректор оргкомитета оценил высоко. Следующий тестовый матч «Екатеринбург Арена» примет 15 апреля, в тот же день состоится и торжественное открытие стадиона, пишет ИА «ТАСС».