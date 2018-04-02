Волейболистки из Нижнего Тагила победили в областном турнире имени Карполя (ФОТО)

2 апреля лучшие волейболистки из Нижнего Тагила, Алапаевска, Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска и посёлка Цементный сошлись на спортивной площадке в рамках III открытого турнира имени Николая Карполя.



В упорной борьбе сборная команда ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» одержала победу над соперниками и завоевала «золото». СДЮСШОР «Уралочка» г. Екатеринбург и ДЮСШ г. Алапаевск заняли второе и третье место, сообщает управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил.

Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил