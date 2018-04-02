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Новости Нижнего Тагила

Волейболистки из Нижнего Тагила победили в областном турнире имени Карполя (ФОТО)

2 апреля 2018, 22:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,Карполь,Уралочка,волейбол,турнир
Турнир по волейболу на призы Заслуженного тренера СССР и России Николая Васильевича Карполя среди команд девушек 2005-2006 года рождения в третий раз прошёл в Нижнем Тагиле. За победу боролись 12 команд из 6 городов Свердловской области.

2 апреля лучшие волейболистки из Нижнего Тагила, Алапаевска, Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска и посёлка Цементный сошлись на спортивной площадке в рамках III открытого турнира имени Николая Карполя.

В упорной борьбе сборная команда ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» одержала победу над соперниками и завоевала «золото». СДЮСШОР «Уралочка» г. Екатеринбург и ДЮСШ г. Алапаевск заняли второе и третье место, сообщает управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил.


город,Нижний Тагил,победа,Свердловская область,соревнования,спорт,Карполь,Уралочка,волейбол,турнир
Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил
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