Волейболистки из Нижнего Тагила победили в областном турнире имени Карполя (ФОТО)

Турнир по волейболу на призы Заслуженного тренера СССР и России Николая Васильевича Карполя среди команд девушек 2005-2006 года рождения в третий раз прошёл в Нижнем Тагиле. За победу боролись 12 команд из 6 городов Свердловской области.
2 апреля лучшие волейболистки из Нижнего Тагила, Алапаевска, Екатеринбурга, Невьянска, Новоуральска и посёлка Цементный сошлись на спортивной площадке в рамках III открытого турнира имени Николая Карполя.
В упорной борьбе сборная команда ДЮСШ «Уралочка» имени Н.В. Карполя» одержала победу над соперниками и завоевала «золото». СДЮСШОР «Уралочка» г. Екатеринбург и ДЮСШ г. Алапаевск заняли второе и третье место, сообщает управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил.
Фото: Управление по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Нижний Тагил