8 команд примут участие в матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Прошла жеребьевка к ЧМ-2018, где определились команды, которые сыграют матчи соревнований в Екатеринбурге.

Определился список команд, которые сыграют матчи на ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Россия попала в группу «А», ее соперниками станут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет, пишет Ura.ru.





По результатам жеребьевки в Екатеринбурге пройдут 4 игры, в которых сразятся 8 команд. Первый матч пройдет 15 июня, в нем примут участие Египет и Уругвай.



На второй игре, которая состоится 21 июня, соперниками станут Франция и Перу 21 июня. Следующий матч пройдет 24 июня между командами Сенегала и Японии, а Швеция и Мексика проведут игру 27 июня.





Напомним, тренер российской сборной считает каждую команду достойным соперником.