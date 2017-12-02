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Новости Нижнего Тагила

8 команд примут участие в матчах ЧМ-2018 в Екатеринбурге

2 декабря 2017, 14:15Добавить новость
Екатеринбург,Россия,соревнования,спорт,ЧМ-2018,футбол,мир
Прошла жеребьевка к ЧМ-2018, где определились команды, которые сыграют матчи соревнований в Екатеринбурге.

Определился список команд, которые сыграют матчи на ЧМ-2018 в Екатеринбурге. Россия попала в группу «А», ее соперниками станут Саудовская Аравия, Уругвай и Египет, пишет Ura.ru.

По результатам жеребьевки в Екатеринбурге пройдут 4 игры, в которых сразятся 8 команд. Первый матч пройдет 15 июня, в нем примут участие Египет и Уругвай.

На второй игре, которая состоится 21 июня, соперниками станут Франция и Перу 21 июня. Следующий матч пройдет 24 июня между командами Сенегала и Японии, а Швеция и Мексика проведут игру 27 июня.

Напомним, тренер российской сборной считает каждую команду достойным соперником.

 
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