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Новости Нижнего Тагила

Тагильский «Спутник» проиграл команде «Торпедо» в Усть-Каменогорске

2 декабря 2017, 16:10Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,хоккей,Спутник,Усть-Каменогорск,поражение
Хоккеисты «Спутника» встретились в Усть-Каменогорске с командой «Торпедо». Тагильские спортсмены проиграли матч со счетом 0:2.

Нижнетагильский «Спутник» не смог одержать победу в Усть-Каменогорске. Хоккейный матч с «Торпедо» закончился счетом 0:2.

Первая шайба угодила в ворота тагильчан на 10 минуте, а вторая - на 58 минуте матча, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».

Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский, тагильчане старались отыграться до самого конца матча.

В третьем периоде ребятам удалось поднять темп игры и добиться преимущества над противником. Игроки получили задание: заставить ошибаться соперника. В какой-то степени это получилось, но хорошо себя показал вратарь «Торпедо», -- уточнил тренер тагильских хоккеистов Сергей Лопушанский.

 
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