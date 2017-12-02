Тагильский «Спутник» проиграл команде «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Нижнетагильский «Спутник» не смог одержать победу в Усть-Каменогорске. Хоккейный матч с «Торпедо» закончился счетом 0:2.



Первая шайба угодила в ворота тагильчан на 10 минуте, а вторая - на 58 минуте матча, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».





Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский, тагильчане старались отыграться до самого конца матча.



