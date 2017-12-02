Тагильский «Спутник» проиграл команде «Торпедо» в Усть-Каменогорске

Хоккеисты «Спутника» встретились в Усть-Каменогорске с командой «Торпедо». Тагильские спортсмены проиграли матч со счетом 0:2.
Нижнетагильский «Спутник» не смог одержать победу в Усть-Каменогорске. Хоккейный матч с «Торпедо» закончился счетом 0:2.
Первая шайба угодила в ворота тагильчан на 10 минуте, а вторая - на 58 минуте матча, сообщает пресс-служба ХК «Спутник».
Как отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Спутника» Сергей Лопушанский, тагильчане старались отыграться до самого конца матча.
В третьем периоде ребятам удалось поднять темп игры и добиться преимущества над противником. Игроки получили задание: заставить ошибаться соперника. В какой-то степени это получилось, но хорошо себя показал вратарь «Торпедо», -- уточнил тренер тагильских хоккеистов Сергей Лопушанский.