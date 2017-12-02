Закалённый немец стал победителем квалификации Кубка мира в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

50 атлетов, прошедших квалификационный отбор, выступят на этапе Кубка мира 2 декабря.



Соревновательный вечер начался с пробных прыжков. Затем в квалификации лучшим стал немец Маркус Айзенбихлер (143,5 м), второй по результатам – норвежец Йохан-Андре Форфанг (141,4 м) и третий – Риюс Пашке (141,3 м).



Среди россиян лучшим оказался Евгений Климов, он стал 16-м. Также в ТОП-50 вошли Денис Корнилов и Михаил Назаров.



Соревнования прошли без каких-либо технических заминок. Ни один спортсмен не задержался на стартовой лавке из-за проблемного ветра. Приятным бонусом для присутствующих стал живописный закат и полная луна на небе.



Спортсмены единодушно сообщают журналистам о том, что условия для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле – очень хорошие, особенно на зимнем покрытии.



Незадолго до выступлений, представители немецкой сборной – победитель Маркус Айзенбихлер и его коллега Андреас Веллингер – отважились искупаться в проруби, на которую непонимающе смотрели японцы. Возможно, именно такие процедуры помогли атлету из Германии оставаться в тонусе и выступить на высоком уровне. Сохранит ли он результат, станет известно по итогам первого соревновательного дня. Начало прыжков назначено на 2 декабря в 19:00.