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Новости Нижнего Тагила

Закалённый немец стал победителем квалификации Кубка мира в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

2 декабря 2017, 02:15Добавить новость
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В первый день зимы на трамплинах горы Долгая прошли старты Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Состоялась квалификация, в которой приняли участие 70 спортсменов.

50 атлетов, прошедших квалификационный отбор, выступят на этапе Кубка мира 2 декабря. 

Соревновательный вечер начался с пробных прыжков. Затем в квалификации лучшим стал немец Маркус Айзенбихлер (143,5 м), второй по результатам – норвежец Йохан-Андре Форфанг (141,4 м) и третий – Риюс Пашке (141,3 м).

Среди россиян лучшим оказался Евгений Климов, он стал 16-м. Также в ТОП-50 вошли Денис Корнилов и Михаил Назаров.

 

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Соревнования прошли без каких-либо технических заминок. Ни один спортсмен не задержался на стартовой лавке из-за проблемного ветра. Приятным бонусом для присутствующих стал живописный закат и полная луна на небе.

 

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Спортсмены единодушно сообщают журналистам о том, что условия для проведения соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле – очень хорошие, особенно на зимнем покрытии.

 

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Незадолго до выступлений, представители немецкой сборной – победитель Маркус Айзенбихлер и его коллега Андреас Веллингер – отважились искупаться в проруби, на которую непонимающе смотрели японцы.  Возможно, именно такие процедуры помогли атлету из Германии оставаться в тонусе и выступить на высоком уровне. Сохранит ли он результат, станет известно по итогам первого соревновательного дня. Начало прыжков назначено на 2 декабря в 19:00.

 

 

Видео: Instagram markuseisenbichler и andreaswellinger
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