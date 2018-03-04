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Новости Нижнего Тагила

Вторая гонка V Всероссийской Универсиады по лыжным гонкам прошла в Нижнем Тагиле

4 марта 2018, 09:30Добавить новость
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Финал V Всероссийской Универсиады по лыжным гонкам проходит в Нижнем Тагиле на горе Долгой.

2 марта участники соревнований преодолевали дистанцию классическим стилем. Победителями стали Илья Семиков (Татарстан) и Виктория Калинина (Челябинская область). Из спортсменов, представляющих Свердловскую область, только Анастасия Игнатьева сумела войти в 10-ку сильнейших.

4 марта лыжников ждет эстафетная гонка. Завершится Универсиада 5 марта командным спринтом. Торжественное закрытие Универсиады состоится в 14.00, сообщает «Тагильский рабочий».

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