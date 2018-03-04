Вторая гонка V Всероссийской Универсиады по лыжным гонкам прошла в Нижнем Тагиле

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2 марта участники соревнований преодолевали дистанцию классическим стилем. Победителями стали Илья Семиков (Татарстан) и Виктория Калинина (Челябинская область). Из спортсменов, представляющих Свердловскую область, только Анастасия Игнатьева сумела войти в 10-ку сильнейших.





4 марта лыжников ждет эстафетная гонка. Завершится Универсиада 5 марта командным спринтом. Торжественное закрытие Универсиады состоится в 14.00, сообщает «Тагильский рабочий».