Хоккеист из Нижнего Тагила вошёл в состав сборной России на Чемпионате мира

Всего в списке числятся 26 хоккеистов, хотя максимальная квота в заявке составляет 23 человека. В состав вошли наиболее стабильные игроки СКА и ЦСКА – семь и восемь спортсменов соответственно.



Никита Сошников играет в НХЛ в составе хоккейного клуба «Сент-Луис», передаёт «Тагильский рабочий». Тагильчанин является воспитанником ДЮСШ «Спутник».