Тхэквондисты из Нижнего Тагила завоевали 11 золотых медалей на областном турнире

Сборная Нижнего Тагила приняла участие в областном турнире по олимпийской версии тхэквондо «Стартуй, новичок» в Екатеринбурге. По итогам соревнований тагильские спортсмены победили в общекомандном зачете и взяли 11 золотых медалей.

На соревнованиях Нижний Тагил представляли 47 спортсменов из разных спортивных клубов. Среди тагильчан было множество дебютантов.





В общекомандном зачете сборная Нижнего Тагила заняла первое место. Воспитанники тагильских спортивных клубов завоевали 11 золотых медалей, передает газета «Тагильский рабочий».





Также, напомним, что недавно тхэквондистка из Нижнего Тагила заняла третье место на первенстве Европы.