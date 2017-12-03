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Новости Нижнего Тагила

Новый рекорд трамплина установил норвежец на Кубке мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 декабря 2017, 08:30Добавить новость
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В минувшую субботу, 2 декабря, в Нижнем Тагиле завершился пятый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Победителем стал представитель немецкой сборной Рихард Фрайтаг. 

С приближением старта официальной попытки количество зрителей на трибунах стремительно увеличивалось. 

Как позже признался победитель соревнований, он не ожидал такого наплыва людей, поэтому был удивлен в самом хорошем смысле. 

Следом за немцем места на подиуме заняли норвежцы – Даниэль-Андре Танде и Йохан-Андре Форфанг. Последний, кстати, установил новый рекорд трамплина К-120 – 141,5 метров. Денис Корнилов из сборной России вошёл в ТОП-25 на данном этапе. 

 

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По окончании состоялась церемония награждения и пресс-конференция.

 

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Вскоре после соревнований атлеты по традиции делились фотографиями в соцсетях. 

 

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Несмотря на то, что погодные условия изменились не в лучшую сторону по сравнению со вчерашним днём, этап Кубка мира состоялся без серьёзных заминок. Большую роль сыграла ветрозащита, которая стойко справлялась с порывами бокового ветра.

 

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В целом этап получил высокую оценку атлетов как в плане организации, так и по техническим особенностям трамплина.

Впереди еще один соревновательный день. У тех, кто пропустил соревнования, есть возможность увидеть их в повторе на телеканалах Eurosport и Eurosport 2.

Начало квалификации в воскресенье 3 декабря – в 18:30. 

 

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