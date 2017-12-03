Новый рекорд трамплина установил норвежец на Кубке мира в Нижнем Тагиле (ФОТО)

С приближением старта официальной попытки количество зрителей на трибунах стремительно увеличивалось.



Как позже признался победитель соревнований, он не ожидал такого наплыва людей, поэтому был удивлен в самом хорошем смысле.



Следом за немцем места на подиуме заняли норвежцы – Даниэль-Андре Танде и Йохан-Андре Форфанг. Последний, кстати, установил новый рекорд трамплина К-120 – 141,5 метров. Денис Корнилов из сборной России вошёл в ТОП-25 на данном этапе.

По окончании состоялась церемония награждения и пресс-конференция.

Вскоре после соревнований атлеты по традиции делились фотографиями в соцсетях.



Несмотря на то, что погодные условия изменились не в лучшую сторону по сравнению со вчерашним днём, этап Кубка мира состоялся без серьёзных заминок. Большую роль сыграла ветрозащита, которая стойко справлялась с порывами бокового ветра.



В целом этап получил высокую оценку атлетов как в плане организации, так и по техническим особенностям трамплина.



Впереди еще один соревновательный день. У тех, кто пропустил соревнования, есть возможность увидеть их в повторе на телеканалах Eurosport и Eurosport 2.



Начало квалификации в воскресенье 3 декабря – в 18:30.