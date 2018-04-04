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Новости Нижнего Тагила

Новый стадион появится на месте «Высокогорца» на Вые в Нижнем Тагиле

4 апреля 2018, 08:30Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,строительство,экономика,Высокогорец,стадион
В Нижнем Тагиле на Вые появится новый спортивный объект на месте стадиона «Высокогорец». Об этом тагильчанам рассказал Валерий Суров, замглавы по социальной политике.

Дело в том, что стадион «Высокогорец» является одним из тех объектов, которые вошли в список по благоустройству к 300-летию города.

Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ» заявил о том, что лучшим вариантом для этого объекта станет снос, а затем возведение совершенно нового стадиона. «Высокогорцу» уже более 50 лет, поэтому он устарел физически: вместо канализации там до сих пор выгребная яма. Для спортсменов на стадионе оборудуют душевые.

С юридической точки зрения при реконструкции объекта также возникнут проблемы, так как стадион находится на двух санитарно-защитных зонах – НТМК и железной дороги.

В мэрии уверены, что стадион прекрасно вписывается в ландшафт района. Так, в рамках проекта по приведению в порядок поймы реки Тагил он будет смотреться очень выгодно и обязательно полюбится тагильчанам.

 
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