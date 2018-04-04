Новый стадион появится на месте «Высокогорца» на Вые в Нижнем Тагиле

Дело в том, что стадион «Высокогорец» является одним из тех объектов, которые вошли в список по благоустройству к 300-летию города.
Валерий Суров в эфире «Тагил-ТВ» заявил о том, что лучшим вариантом для этого объекта станет снос, а затем возведение совершенно нового стадиона. «Высокогорцу» уже более 50 лет, поэтому он устарел физически: вместо канализации там до сих пор выгребная яма. Для спортсменов на стадионе оборудуют душевые.
С юридической точки зрения при реконструкции объекта также возникнут проблемы, так как стадион находится на двух санитарно-защитных зонах – НТМК и железной дороги.
В мэрии уверены, что стадион прекрасно вписывается в ландшафт района. Так, в рамках проекта по приведению в порядок поймы реки Тагил он будет смотреться очень выгодно и обязательно полюбится тагильчанам.
Новый стадион появится на месте «Высокогорца» на Вые в Нижнем Тагиле4 апреля 2018, 08:30Добавить новость
Дело в том, что стадион «Высокогорец» является одним из тех объектов, которые вошли в список по благоустройству к 300-летию города.
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