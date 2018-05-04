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Новости Нижнего Тагила

Более 300 человек приняли участие в легкоатлетическом кроссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

4 мая 2018, 12:45Добавить новость
Нижний Тагил,соревнования,спорт,легкоатлетический кросс,школьники,бег,Народный,день Победы,соревнование,кросс
3 мая более 300 тагильчан приняли участие в легкоатлетическом кроссе, который состоялся в парке «Народный».

Кросс был посвящен Дню Победы. В нем приняли участие более 300 спортсменов. Они соревновались в беге на дистанциях 300 и 500 метров.

За первенство боролись 4 команды колледжей, 18 команд школ, а также команды предприятий и учреждений города.

Для школьников спортивное мероприятие стало последним этапом спартакиады, которая проходила среди общеобразовательных учреждений в Ленинском районе, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.

Нижний Тагил,соревнования,спорт,легкоатлетический кросс,школьники,бег,Народный,день Победы,соревнование,кроссНижний Тагил,соревнования,спорт,легкоатлетический кросс,школьники,бег,Народный,день Победы,соревнование,кросс
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