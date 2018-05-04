Более 300 человек приняли участие в легкоатлетическом кроссе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 мая более 300 тагильчан приняли участие в легкоатлетическом кроссе, который состоялся в парке «Народный».

Кросс был посвящен Дню Победы. В нем приняли участие более 300 спортсменов. Они соревновались в беге на дистанциях 300 и 500 метров.



За первенство боролись 4 команды колледжей, 18 команд школ, а также команды предприятий и учреждений города.



Для школьников спортивное мероприятие стало последним этапом спартакиады, которая проходила среди общеобразовательных учреждений в Ленинском районе, сообщает официальный сайт города Нижний Тагил.



