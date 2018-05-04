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Новости Нижнего Тагила

Гиревики из Нижнего Тагила завоевали «золото» на областном турнире в Невьянске (ФОТО)

4 мая 2018, 07:05Добавить новость
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Команда Нижнего Тагила по гиревому спорту приняла участие в областном турнире «Уральский характер», который прошёл в Невьянске. Оттуда нижнетагильские спортсмены привезли золотые медали в командном зачёте.

29 апреля в Невьянске собрались команды со многих городов Свердловской области, чтобы принять участие в областном турнире «Уральский характер».

Участники, собравшиеся в местном Доме культуры представляли большое количество спортивных дисциплин – борцы, штангисты, воркаутеры, арм- и мас-рестлеры. Мужчины-гиревики выступали в длинном цикле подъем 2-х гирь по 24 кг в течение 10-ти минут, девушки выполняли рывок гири 16 кг.


Тагильчане вместе с чемпионом мира Бестужевым Сергеем уверенно выступили в командном зачёте и завоевали первое место на пьедестале почёта. На втором и третьем местах расположились команды из Пышмы и Екатеринбурга.


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Фото: Бестужев Сергей
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