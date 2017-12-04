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Новости Нижнего Тагила

36 снайперов состязались на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

4 декабря 2017, 07:30Добавить новость
город,Нижний Тагил,Свердловская область,соревнования,спорт,Старатель,снайпер,стрельба,полигон старатель
36 лучших снайперов приняли участие в соревнованиях стрелков на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле.

Среди участников - представители силовых структур (ОМОН Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Минобороны, Росгвардия и другие). Всего было сформировано 8 команд.

В ходе состязаний спортсмены выполняли множество упражнений. К примеру, в одном из них нужно было выстрелить на дальность до 570 м.

Первое место взяли представители областного ФСБ. Второе место у Минобороны РФ, третье - у СОБР Росгвардии, передает Областная газета.

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