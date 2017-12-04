36 снайперов состязались на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле

Среди участников - представители силовых структур (ОМОН Нижнего Тагила и Екатеринбурга, Минобороны, Росгвардия и другие). Всего было сформировано 8 команд.





В ходе состязаний спортсмены выполняли множество упражнений. К примеру, в одном из них нужно было выстрелить на дальность до 570 м.





Первое место взяли представители областного ФСБ. Второе место у Минобороны РФ, третье - у СОБР Росгвардии, передает Областная газета.